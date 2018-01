Fabrizio Rollo lança manual sobre como ser um lorde

Fabrizio Rollo lança o Manual do Lord – Dicas de Ouro de Fabrizio Rollo, seu primeiro livro, dia 18, pela Amazon. “No século 19, Charles Baudelaire, Honoré de Balzac e Barbey D’Aurevilly escreveram o Manual do Dandy. Agora, mais de um século depois criei o primeiro Manual Do Lord”.

O livro reúne dicas que o arquiteto foi adquirindo ao longo de 25 anos. “Algumas são eternas, outras criei e escrevi mais recentemente. O meu desejo era reunir tudo que estava escrito em mais de 20 caderninhos e compartilhar com quem se interessa pelo tema”.

O que é ser um lorde em 2017? “O verdadeiro lorde é o homem que conhece o significado da palavra respeito em todos os sentidos. Sabe se colocar no lugar do outro e exercita seu melhor constantemente em função do outro”.