Fábrica da beleza

Lu Rodrigues, responsável por consertar sobrancelhas e outras imperfeições dos rostos de famosas – como Maitê Proença e Carol Celico, entre muitas outras – com o processo de micropigmentação (espécie de ‘maquiagem definitiva’, mas que dura apenas um ano), acaba de inaugurar seu espaço Lu Make Up, em um charmoso prédio na Rua Oscar Freire. “Mexo com essa técnica desde os 12 anos. Com 18, fui para Munique, na Alemanha, e me especializei em linergismo(linhas de expressão)”, conta a moça, que nasceu em Treze Tílias, Santa Catarina, cidade conhecido pelas esculturas. Mais pedida? “As sobrancelhas. Brinco que aqui é uma fábrica delas”, diverte-se Lu. Em tempo: “Meus produtos são antialérgicos e aprovados pela Anvisa”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.