Fabio Faria, o deputado que bancou viagens aéreas de artistas com dinheiro público, mostra suas preocupações turísticas.

Projeto de lei de sua autoria sugere a criação de um centro de formação em turismo e hotelaria no município de Tibau do Sul, Rio Grande do Norte.

