No longa Porta dos Fundos – Contrato Vitalício, de Ian SBF, Fabio Porchat interpreta o ator Rodrigo Assis e ganha o visual estilo gladiador quando começam as filmagens do longa delirante de Miguel (Gregorio Duviver). Sua namorada no filme, a blogueira fitness Fernanda (Tathi Lopes), também ganha um papel neste filme.

Porta dos Fundos – Contrato Vitalício brinca com os bastidores do mundo do entretenimento e estreia nos cinemas no dia 30 de junho.