Faap reúne grandes artistas mulheres em exposição

O MAB-Faap vai reunir de seu acervo um conjunto de obras de artistas mulheres como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Tomie Ohtake, Carmela Gross, entra outras importantes que marcaram a produção do século XX e XXI, para uma grande exposição.

A mostra Elas-mulheres artistas, que abre dia 18, marca uma nova etapa do museu — que passa a abrir às segundas e fechar às terças. Além disso, reservará permanentemente um de seus espaços para mostras de longa duração com obras do acervo.