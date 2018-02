Os sem-terra querem conversa com os quartéis. Disposto a engrossar a campanha pela estatização do petróleo da camada de pré-sal, o MST imagina que muitos setores nacionalistas, dentro do meio militar, devem aprovar a ideia – e vai pedir apoio deles para a causa.

Por enquanto, o que há de comum entre os sem terra e militares é que ambos sabem viver em barracas. E nenhum é essencialmente agrícola.

