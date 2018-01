Extreme makeover

Helena Munhos é um “anjo” na vida de quem está de mudança. Ela é dona da empresa MHM – especializada em organização e mudanças de residência – que cuida de tudo, desde a contratação da transportadora até a curadoria do que falta no enxoval do novo lar. “Acompanho todo o processo de transporte dos objetos. Eu e minha equipe embalamos tudo o que está dentro da casa antiga e montamos na casa nova”, explica Helena. “Brinco que faço a perfumaria da casa nova”. Além da parte ‘chata’ de embalar e transportar, a moça também pensa em detalhes que facilitam a vida dos moradores e depois ensina os funcionários a manterem tudo organizado como ela deixou. A quem interessar, ela também monta um inventário de todas as coisas.

