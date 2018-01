Extrema-unção

Teve até padre – com direito a bata negra – passeando pelos corredores do Senado ontem à tarde. Vindo de Aracaju, o clérigo Lázaro Brito Couto, sobrinho do deputado federal do PT Luiz Couto, disse à coluna que lá estava para defender o impeachment. Por que a batina? “Quero mostrar que sou padre. Estranho seria se eu chegasse aqui vestido de baiana”, reagiu.

Vai ter briga na família? “Não, há anos não falo com meus familiares.” Ele comenta o impeachment no sermão da missa?

“Não falo só de impeachment, falo da realidade do País, depende do Evangelho do dia”.