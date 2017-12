Exposição mostra atletas e paratletas além das competições

O fotógrafo Gustavo Malheiros capturou momentos únicos de atletas e paratletas além de suas rotinas de treinos e competições. E desses cliques nasceu a exposição Atletas de Corpo e Alma.

Com fotos de medalhistas olímpicos e lendas do esporte brasileiro e também de jovens na busca de um sonho, a intenção é mostrar que nem sempre a vitória está na medalha, mas sim na possibilidade de mudar a realidade e o destino através do esporte.

Entre os diversos atletas que compõem a mostra estão Rafaela Silva, Flávio Canto e o surfista paratleta Jonas Letieri (fotos)

A abertura é dia 16/9, no Memorial da América Latina. A entrada é franca.