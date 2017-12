Gravuras de Rembrandt, Picasso, Toulouse-Lautrec, Dürer, entre outros que pertencem ao Albertina Museum, em Viena, irão desembarcar no Brasil no ano que vem. Mais precisamente no Instituto Tomie Ohtake.

A seleção reúne trabalhos que datam do século XVI até o início dos anos 2000 .

