Izabella Teixeira, ministra do Meio Ambiente, participa de reunião amanhã, em Genebra, com representantes de 39 países para decidir como arrecadar US$ 100 bilhões, em dez anos, para o Fundo de Mudanças Climáticas. Até 2012, US$ 30 bilhões devem estar em caixa.

Com a falta de dinheiro na Europa, a solução pode ser a criação de uma nova taxa sobre os bilhetes aéreos.

