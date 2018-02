A exposição sobre Zuzu Angel – que o Itaú Cultural inaugura em abril – está cercada de cuidados muito especiais.

Para analisar o estado dos vestidos da estilista – incluindo suas peças de protesto, criadas no auge da ditadura –, o instituto contratou Katia Johansen.

Expert 2

A moça, que desembarca em São Paulo esta semana, é responsável pela preservação da indumentária da família real da Dinamarca. Além de presidente do Costume Committee e membro do International Council of Museums.