Vai que Cola – O Filme é o longa brasileiro mais aguardado de 2015, segundo enquete do site Adoro Cinema. Trata-se de adaptação da série do Multishow, com Paulo Gustavo.

Coprodução de Conspiração, Multishow, Globo Filmes e do produtor Luiz Noronha, as filmagens começam em março, e o filme deve estrear em outubro.