Exemplo tardio

A Copa do Mundo no Catar é só em 2022, mas os projetos dos estádios já estão em andamento. São doze no total (sendo que onze deles terão de ser erguidos do chão). O primeiro ficará pronto, segundo o comitê gestor do evento, em… 2015.

No mesmo ano, começam as obras do Lusail Stadium, principal sede do Mundial – que abrigará o jogo de abertura e também a finalíssima. Projetado pelo arquiteto britânico Norman Foster (autor, entre outros, do estádio de Wembley), será inaugurado em 2019. Ou seja, com tempo de sobra para a Copa das Confederações de 2021.

Quanto custarão os doze palcos? Cerca de US$ 4 bilhões.