Mais de 600 interessados estiveram no Museu do Amanhã do Rio, esta semana, para um debate sobre como a economia florestal e a agropecuária verde podem criar benefícios econômicos. Entre eles, Pedro Paulo Diniz, Guilherme Leal, Claudio Paiva e Ricardo Abramovay.

“Não se trata só de emitir menos gases estufa, mas de criar prosperidade e distribuí-la”, resumiu Leal.