Executivo em Santa Tereza

Pela primeira vez em sua história, o Grupo Monteiro-Aranha será presidido por um profissional. Agino Macedo, ex-Ficap e ex-Aracruz foi escolhido segunda, em reunião de conselho da empresa, segundo Olavo Monteiro de Carvalho.

Como vice-presidentes, Lilibeth e Sergio Monteiro de Carvalho. “Pensamos muito e achamos que chegou a hora”, justifica Olavo, que permanece na presidência do conselho do Grupo fundado por sua família.

Em junho, o empresário também deixa a direção da Associação Comercial do Rio, depois de tê-la ressuscitado. Não, Olavo não vai descansar. A empresa – com patrimônio de US$ 500 milhões – abre novo foco: o setor imobiliário.



