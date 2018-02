As principais entidades de medicina do País, capitaneadas pelo CFM, se organizam para questionar formalmente o Ministério da Saúde – que não pagará mais ao SUS mamografia para mulheres até 49 anos.

Pela portaria, as prefeituras terão de arcar com o custo do exame. O ministério poderá pagar somente a chamada mamografia unilateral – a de apenas um seio –, caso o exame seja um pedido médico.