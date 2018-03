A Defensoria está às voltas com fianças abusivas praticadas especialmente depois das mudanças no Código Penal. Recentemente, um jovem sem passagem pela polícia foi flagrado com moto roubada. O delegado de plantão no 72º DP definiu um salário mínimo para sua soltura. Depois de pedido de liberdade provisória solicitado pelos defensores Gislaine Calixto, Geraldo Sanches e Fernanda Hueso, o juiz reviu a fiança.

E estabeleceu R$ 6 mil.