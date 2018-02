Diferentemente do que o mercado diz sobre o novo investimento do Innova (fundo que tem Jorge Paulo Lemann entre os sócios) na Diletto, a coluna apurou com fonte ligada à transação ser inverídico o aporte de R$ 100 milhões.

Mesmo porque o tamanho da empresa é bem menor. Para se ter uma ideia, faturou, em 2012, R$ 30 milhões.