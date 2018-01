Cezar Britto, ex-presidente nacional Ordem dos Advogados do Brasil, se ofereceu para defender pro bono as seis senadoras da oposição que foram alvo de denúncia no Conselho de Ética.

O caso ficará parado até a volta do recesso parlamentar. O presidente do conselho, João Alberto Souza, terá que convocar o colegiado para para analisar o caso.