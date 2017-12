Ex-juiz do caso Eike Batista procura novo amor em aplicativo

Famoso por dar voltas com o Porsche Cayenne apreendido de Eike Batista, o juiz federal Flávio Roberto de Souza parece não estar preocupado com a denúncia por peculato ou a condenação à aposentadoria compulsória. Afastado do caso X e da toga, ele está em busca de um novo amor. O magistrado é adepto do aplicativo de relacionamentos Happn. Em seu perfil, ele aparece descontraído em uma foto de meias cinzas, com um banquinho e um violão ( acima). Em outra está de sobretudo preto, em viagem internacional. No aplicativo, o juiz se apresenta como Flávio, 41, agente público na Justiça Federal e ex-aluno de direito. Detalhe: o juiz tem… 52 anos.

