Ex-Louis Vuitton, Stefan Behar inaugura nova loja de doces em shopping

Stefan Behar comemora. Acaba de inaugurar a primeira loja conceito de sua marca de doces gourmet, no Shopping Iguatemi. “Além da loja, também estamos abrindo uma fábrica com o dobro da capacidade de produção”, conta o chocolatier.

Stephan começou na confeitaria há cinco anos fazendo brigadeiros em casa e levando para o trabalho. Na época ele era executivo de marketing da Louis Vuitton. “Os brigadeiros são meus doces favoritos. Estamos fazendo um resgate deles na nova loja”.

Mas os doces favoritos de sua clientela parecem ser suas famosas barras recheadas com Nutella. São vendidas 100 unidades por dia em média. Outro clássico da marca são as embalagens feitas de porcelana e que podem ser usadas como enfeites depois que as guloseimas acabarem.