No processo de pensão alimentícia contra Flávio Maluf, movido pela ex, Jaqueline, está o valor de R$ 319 mil. É esse o montante que Flávio teria deixado de lhe pagar nos últimos meses e que culminou no pedido de prisão dele nesta semana.



Procurada, a advogada de Flávio, Gladys Chamma, não comentou o caso, que está sob segredo de Justiça.

