Ex-apresentadora iraniana denuncia assédio sexual do chefe

Sheena Shirani, ex-apresentadora da Press TV – canal iraniano de notícias em inglês –, acusou, nas redes sociais, seu ex-chefe e um funcionário do estúdio por assédio sexual. A moça postou gravações de conversas telefônicas e capturas de telas de celular com trocas de mensagens.

A atitude de Sheena – que afirma ter saído do Irã antes de fazer as denúncias – suscitou o debate sobre assédio sexual em locais de trabalho no país. Diversas mulheres demonstraram apoio à ex-apresentadora e uma página denominada “Support Sheena Shirani” foi criada no Facebook para dar força à mobilização.

.