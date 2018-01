Evo e seu pagodeiro

Evo Morales escolheu: Netinho de Paula será seu garoto-propaganda em São Paulo. É que os bolivianos que vivem fora do país poderão, pela primeira vez, votar em uma eleição presidencial – e Evo concorre a novo mandato no dia 6 de dezembro.

O presidente e o vereador encontram-se hoje em Cobija, na fronteira do Acre com a Bolívia, para selar a aliança. O trabalho do pagodeiro, na verdade, será um reforço mais psicológico do que numérico. “Dos 150 mil bolivianos que vivem no Brasil, 25 mil estão aptos a votar”, esclareceu Andres Guzman, senador aliado de Evo, que veio a SP assinar acordos com PT e PC do B.