Evento de ioga passa a acontecer no alto dos arranha céus de SP

A partir de 1.º outubro, São Paulo vai ganhar um novo evento voltado ao bem-estar, com o diferencial de ser nas alturas. O Rooftop Yoga, iniciativa das professoras Deva Bandhu e Nanda Priya, do My Yoga, e do DJ Dre Guazzelli, da Inner Enterprises — empresa de entretenimento –, passa a acontecer uma vez por mês em alguma cobertura da cidade.

Objetivo? Proporcionar “um encontro de experiências para aqueles que buscam um estilo de vida saudável e consciente” — e levar a prática de ioga, aliada à boa música, para o alto dos arranha céus das grandes metrópoles. Esta primeira edição, avisa o DJ, terá como cenário o Terraço One, no topo do Shopping JK Iguatemi.

“Queremos ajudar a dar uma pausa na rotina agitada das grandes cidades, uma oportunidade para novas sensações, inspirar a busca por um estilo de vida mais consciente” explica Karla Mello, sócia do My Yoga e uma das idealizadoras do projeto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ingressos já estão à venda e parte da renda vai para o Projeto Inspire, ONG que leva a prática de ioga para comunidades com vulnerabilidade social.