EUA recorrem a mídias sociais para aprovar vistos de turistas

Com o mote da segurança, os EUA estão começando a pedir a turistas que pretendem entrar no país o acesso às respectivas mídias sociais.

Indagada sobre a questão, a missão diplomática americana no Brasil confirmou via e-mail dizendo que a medida é recente – e baixada pelo Departamento de Estado, que passou a solicitar informações adicionais dos solicitantes de visto do mundo todo.

Quem faz a triagem? O cônsul é que define se elas “são necessárias para confirmar a identidade do solicitante ou para checagem mais rigorosa”.

Pedidos vão atingir

‘menos de 1%’

Fazem, no entanto, uma ressalva, para tranquilizar a todos: “A estimativa é que menos de 1% dos mais de 13 milhões de requerentes de visto anuais deva apresentar informações adicionais”. E informam: o governo americano “está empenhado em facilitar viagens legítimas”.