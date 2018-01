Depois de se dedicar por mais de um ano ao filho, João Guilherme, Letícia Birkheuer retoma a carreira de atriz.

Mais precisamente, no Teatro Solar de Botafogo, no Rio. Ela estreia, agora em março, a peça Até o Sol Nascer, com Lucianno Maza: “Estou prontinha para voltar”, diz, entusiasmada.