Kassab fez as contas: entregará a Haddad obras aceleradas da Fábrica do Samba – complexo de mais de 63 mil m² na Marginal Pinheiros, onde serão abrigados os barracões das escolas do Grupo Especial do carnaval.

Dois dos três blocos já estão com as estruturas montadas. E o terceiro acaba de chegar a 60% das obras prontas. A expectativa é que o espaço, orçado em R$ 124 milhões, seja inaugurado em agosto de 2013.