Rui Falcão parecia prever a dificuldade do PT de recuperar a cadeira de Marta Suplicy no Senado – tanto que assinou a contragosto a procuração para os advogados do partido entrarem com a ação na Justiça Eleitoral.

E, um dia após protocolar o pedido, o STF decidiu que a regra de fidelidade partidária não vale para os senadores, só para deputados e vereadores.