José Dirceu trocou gracejos com Angela Guadani no lançamento de seu livro, anteontem, no Conjunto Nacional. Depois de encarar a fila, a deputada, que ficou famosa pela dança da pizza, foi recebida com “ô, meu amor” e “olha o meu dedo como está inchado”.

Luiz Gushiken e Antonio Donato também apareceram… no apagar das luzes.

Ricardo Zarattini chegou cedo e, inspirado com a candidatura do filho à Prefeitura, anunciou: “Ele tem uma nova proposta, vai mostrar o quanto esta cidade foi penalizada pelas gestões Serra e Kassab”.