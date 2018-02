A Odebrecht conseguiu decisão da Justiça dos EUA que bloqueia a nova lei da Flórida – pela qual o Estado fica impedido de fechar contratos com empresas que tenham negócios em Cuba ou na Síria.

Há 21 anos no país, a empreiteira toca mais de US$ 1,8 bilhão em obras na cidade de Miami, como a de ampliação do aeroporto internacional.