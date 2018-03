Com a recomendação do colega Temporão para que se evite viajar para Argentina e Chile, por causa da gripe, funcionária do Planejamento sugeriu a Bernardo que mandasse em seu lugar, para Santiago, o secretário de Assuntos Internacionais, Alexandre Meira Rosa.

“Vão achar que eu quero me livrar dele…”, discordou o bem humorado ministro.

