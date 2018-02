Fãs brasileiros do Foo Fighters no Facebook estão mobilizados. Querem fazer uma vaquinha megalomaníaca (cada fã contribui com R$ 50) para trazer a banda ao Brasil. O movimento Foo Fighters 50 pila está sendo organizado pelos publicitários Rafael Ziggy e Bruno Mendonça.

O FF50pila já tem adesão de mais de 58 mil pessoas em uma semana.