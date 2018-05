Ética particular 2

A mesma ata informa também que não acolheu o pedido de reconsideração da sanção de censura ética aplicada à Erenice Guerra.

A ex-ministra foi investigada pela comissão “em virtude das denúncias veiculadas na mídia, as quais relatam tráfico de influência e intermediação de contratos de empresas privadas com empresas estatais, envolvendo a então autoridade, seus familiares e servidores públicos”.

Por unanimidade, a comissão entendeu que em sua ficha funcional continuará constando, por dois anos, que ela foi punida com “censura ética”, por ter desrespeitado o código de conduta.