Ética na política ‘aproxima’ Brasil de Argentina

Brasil e Argentina são mais parecidos do que se imagina. No país de Mauricio Macri há três ex-ministros que eram do governo Cristina Kirchner envolvidos com os US$ 35 milhões de propinas da Odebrecht… e mais outros três que fazem parte do seu próprio gabinete.

Samba 2

A “semelhança” veio à tona, semana passada, depois do pedido de Macri a Cármen Lúcia, do STF, em Brasília, para que lhe passasse as informações sobre as investigações.

Missão que a ministra esclareceu, no ato, que deveria ser solicitada à PGR.

Amanhã tem pré-folia diante do Copa

Para dar start na folia carioca, Andrea Natal acaba de criar o bloco “Último Gole”– um agito pré-baile do Copa, amanhã, em frente ao Copacabana Palace, no Rio.

Com direito a roda de samba e também a um “after” com o DJ Papagaio.

Nas telas, o desabamento do Palace II

O documentário Palace II já tem data para estrear: fevereiro de 2018, quando se completam-se 20 anos do desabamento. Dirigido por Rafael Machado e Gabriel Correa, o filme acompanha o desabamento do prédio desde o primeiro estrondo até a implosão.

O longa – uma coprodução GloboNews/Globo Filmes– mostra a história pelo olhar dos antigos moradores.

Campanha para recuperar o Cristo Redentor

A administração do Monumento ao Cristo Redentor, no Rio, começou uma campanha para manutenção e valorização do local – o que inclui adesão a ações sociais. Entre elas, intervenções na área e a proteção de crianças vítimas de violência doméstica.

Mesmo estando ainda em fase de organização, a iniciativa já havia obtido, no início da campanha, mais de R$ 100 mil para essas ações.

Maratona de livros

Tendo Ziraldo como padrinho, a Melhoramentos está lançando a Maratona do Livro Infantil – Uma Aventura Muito Maluquinha.

Que reunirá turmas de 5.º ano para fazerem trabalhos coletivos de ilustração com base em 35 títulos. Os autores dos melhores, votados online, terão encontro com o escritor e lhe entregarão o seu trabalho. Inscrições vão até sexta, dia 17.