No Salão do Automóvel de Genebra, que abriu ontem, a palavra é… flex. Mas não a fórmula brasileira, mix de gasolina e álcool. Os investimentos são em motores movidos a gasolina e eletricidade. Até a Porsche anunciou esportivo com essas características. E a Renault garante: a meta é o motor full electric.

Sobre etanol, nem um pio.