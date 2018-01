As mudanças feitas por John Neschling no Teatro Municipal chegaram a Madri.Pela primeira vez, o teatro integrou o encontro anual da Opera Europa. Que reuniu, no início do mês, 140 teatros e festivais de 35 países na cidade.

