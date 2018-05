Azedou de vez o relacionamento entre Antonio Patriota e Mauro Vieira, embaixador em Washington.

Não, nada a ver com a ameaça de greve dos funcionários lotados por lá, que brigam por melhores condições de trabalho. E sim pelo pedido (mais um) de prorrogação do aluguel do escritório onde funciona provisoriamente a embaixada, em Georgetown. Gota d’água do descontentamento.

O prédio da representação brasileira está em reforma há quase dois anos.