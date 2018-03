O mercado acusa manobra para que investidores estrangeiros fiquem com o maior número de ações.

Fonte da CVM diz que a ação foi feita com base em dados do emissor, o Banco Bradesco Investimento, tirando do páreo até a corretora Bradesco. E que, para que isso não se repita, as corretoras deveriam apresentar o material promocional à CVM antes.

