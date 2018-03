Estranha, a vida

Parte da iniciativa privada encontrou no pacote de Incentivos de Comercialização de Planos Individuais de Saúde – resultado de trabalho de grupo coordenado por Aloizio Mercadante – algo parecido com dois gatos no telhado.

Segundo fonte técnica do setor, um “gato” é o perdão de multas aplicadas contra as operadoras de saúde. O outro felino seria o ajuste de planos individuais por meio da VCMH (Variação do Custo Médio Hospitalar), a ser aplicado pelas operadoras.

O que, na prática, abre espaço para a liberação de preços.