O secretário Andrea Matarazzo não sabe mais o que fazer com a mala de uma estátua que está no Parque do Povo.



Depois que a primeira versão, de bronze, foi roubada, uma de resina foi improvisada. E prontamente quebrada pela criançada. Até que se resolva o impasse, o Homem da Chuva dormirá ao relento.

