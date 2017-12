Estranha, a vida

Entre leigos, a curiosidade era uma só ontem: qualquer pessoa pode pedir um habeas corpus preventivo em nome de outra? Segundo o criminalista Eduardo Muylaert, sim. “Mas, para subir a instâncias superiores, o pedido precisa da autorização do chamado paciente”, explica.



No caso de Lula, o ex-presidente sequer chegou a ser consultado sobre o assunto. A decisão sobre o HC saiu ontem mesmo: o TRF da 4ª Região arquivou a iniciativa.



Inventivo



Mauricio Ramos Thomaz, o cidadão que pediu o HC, expõe uma grande foto com uma águia num galho de arbusto… no fundo do mar. Em seu perfil no Facebook.



E no pedido feito à Justiça chama Lula de “vítima perfeita do imperfeitíssimo Sergio ‘futuro do pretérito’ Moro”.

