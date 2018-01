Estilo renovado

Desde que anunciou a reformulação de sua Neon, Dudu Bertholini não para de se reinventar. Prova disso é que o estilista fechou parceria com a Absurda, para assinar linha de óculos de sol. “Já havia desenhado óculos para meus desfiles, mas é a primeira vez que assino uma série autoral.” A coleção é inspirada nos anos 1980 e 1990, “mas com uma viés contemporâneo”, diz Dudu. Sua grande aposta é o modelo hexagonal Alameda, que vem com um mix de correntes presas às hastes, mas que também podem ser removidas. “Se usadas por trás da nuca, são funcionais. Já na frente, dão um efeito dramático. Superchain blinger!” Mas não para por aí. O estilista se prepara para colocar no ar, ainda este ano, seu site e o documentário em parceria com Miriam Chnaiderman, De Gravata e Unha Vermelha. E, em 2014, mais novidades: depois de dois anos trabalhando no projeto, ele inaugura exposição que mostrará a parceria de grandes estilistas com comunidades rendeiras do País. “Todas essas novidades e mudanças refletem meu novo momento profissional: muito livre e diversificado.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.