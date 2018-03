Estilo real

O príncipe Harry fez jus a seu discurso em dar importância às crianças. Tirou fotos e conversou com Maria Pimenta Camargo Parente, filha de Bia Pimenta Camargo e Kiko Parente. A menina encontrou jeito de driblar a segurança e deixar um bilhete, escrito a mão (ver ao lado)na mesa de Sua Alteza.

O caçula de Lady Diana, entretanto, perdeu mesmo a formalidade foi com as filhas de Glória Maria, Laura e Maria. Deu sobremesa na boca das meninas, fez muitas caretas e, ao lado de Fernanda Motta, brincou. De longe, a mãe observava, com lágrimas nos olhos: “Imagina quando elas forem grandes e eu contar essa história…”.

A maratona do polo começou um dia antes. Enquanto Harry chegou cansado do Rio – limitando-se a comer um lanche com a família de Álvaro Coelho da Fonseca, com quem ficou hospedado –, os outros jogadores passaram o dia treinando no campo de Zé Eduardo Matarazzo Kalil, na Fazenda São José.

Aliás, Kalil disputou jogo de polo contra o príncipe Charles, em 1987, na Inglaterra.

Harry e comitiva real estão, hoje, conhecendo o Pantanal./MARILIA NEUSTEIN