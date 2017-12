Estilo homem

Lu Pimenta, entre José Eduardo Souza Aranha e João Gaspar, é a nova estilista da Zapälla. “Já estava me desligando da Daslu Homem. Um dia encontrei os meninos, fomos tomar um café e aqui estamos”, conta Lu. “Conheço a marca desde que nasceu, há dez anos. Sempre achei a Zapälla de muito bom gosto. Enxergamos o homem da mesma maneira”, conclui Lu. “Ela chegou no momento certo. Estamos amadurecendo a marca, que antes era focada em roupas para o fim de semana, jeans surrado e camiseta – mas hoje queremos vestir também o homem que trabalha. E nada melhor que a expertise de quem está há 40 anos fazendo moda masculina, como é o caso da Lu”, explica José Eduardo. Com a nova parceria, o grupo pretende abrir mais duas lojas, além das duas já instaladas, Além das multimarcas distribuídas pelo Brasil.

