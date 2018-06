Estilista arma desfile com cadeirantes

Foi depois de se inspirar em sua amiga de infância cadeirante e apaixonada por moda Izabelle Marquez que Andressa Salomone resolveu criar uma linha em que as roupas contemplassem também mulheres e homens cadeirantes.

As peças compostas de vestidos, macaquinhos, calças e shorts são todas adaptadas com zíperes e botões, que facilitam o manuseio na hora de vestir.

“As deficiências não podem ser tratadas como tabu. Toda a sociedade viverá de forma mais integrada e confortável se abordarmos esse tema com mais naturalidade”, afirma a estilista. No lançamento da linha, intitulada La Dolce Belle, Andressa fará um evento na quarta, com 20 cadeirantes que desfilarão ao lado de personalidades como Di Ferreiro e Isabella Fiorentino.