Desembarcou na Jordânia comitiva do Hospital Sírio-Libanês para fazer um diagnóstico do atual sistema de saúde do país e ajudar na implantar um novo. Na caravana, em parceria com a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, Riad Yunis e Paulo Chap Chap.

