Mathilde e Bertrand Thomas estão entusiasmados. O casal francês acaba de inaugurar a primeira loja da Caudalie, marca de cosméticos, em SP. A história é digna de filme. Começa em uma vinícola da família em Bordeaux. E é com as propriedades das uvas que eles desenvolvem seus produtos. Deu tão certo que já têm 10 spas espalhados pelo mundo – inclusive no Plaza Hotel, de NY.

