Este é o homem

Escolhido para ser o chairman do International Advisor Committee do Itaú/Unibanco, Pedro Malan está contatando pessoas de renome internacional que quer convidar para compor o grupo que norteará ações internacionais do banco.

No passado, o embaixador Walther Moreira Salles encabeçou, no seu banco, algo parecido – que se reunia a cada dois meses.

Veja também:

Lucilia Diniz é anfitriã da festa de lançamento do DVD do cantor Latino

Casa Hope inaugura sede própria com festa e show da cantora Maria Rita. Terça, 12.

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte